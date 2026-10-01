A Argentina venceu a Bolívia por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (30), em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026. O confronto foi disputado no Estadio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Sem o peso de disputas por pontos ou classificações, a equipe da casa construiu o placar com gols de L. Martinez, N. Paz, C. Romero e J. Lopez.

Vantagem construída no primeiro tempo

O placar foi inaugurado aos 19 minutos da etapa inicial. L. Martinez marcou para a Argentina, contando com assistência de A. Mac Allister. Dez minutos depois, aos 29, foi a vez de N. Paz balançar as redes, ampliando a vantagem após passe de E. Palacios. Antes do intervalo, a Bolívia realizou sua primeira alteração, com a entrada de L. Viviani no lugar de D. Arroyo aos 43 minutos.

Goleada consolidada na etapa final

No segundo tempo, a Bolívia recebeu o único cartão amarelo da partida, aplicado a Miguelito aos 50 minutos. Logo na sequência, aos 54, a Argentina chegou ao terceiro gol com C. Romero, que recebeu assistência de N. Paz. A partir desse momento, ambas as equipes promoveram uma série de substituições para rodar seus elencos.

Aos 86 minutos, J. Lopez, que havia entrado no decorrer da etapa complementar, marcou o quarto gol argentino, fechando o placar em 4 a 0 no Mario Kempes.

Próximos compromissos

O resultado serve como preparação para os próximos jogos das seleções. A Argentina volta a campo no dia 3 de outubro para enfrentar Burkina Faso, e no dia 6 encara o Benin, ambos pelos Amistosos de Seleções 2026. Já a Bolívia tem amistoso marcado contra Gâmbia no dia 4 de outubro.