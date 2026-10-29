O Celtic e o Rangers tiveram seus recursos parcialmente rejeitados pelo Tribunal Apelatório da Associação Escocesa de Futebol (SFA). Com a decisão, os dois clubes terão que disputar a próxima partida em casa pela Copa da Escócia com portões fechados.

Por que os clubes foram punidos com portões fechados?

A determinação manteve as punições aplicadas devido aos graves confrontos entre torcedores ocorridos nas quartas de final do torneio na temporada anterior, no estádio Ibrox. O tribunal também ratificou a exigência de uma compensação financeira no valor de 100.000 libras. A única ressalva é que, caso os rivais de Glasgow se enfrentem diretamente na competição, o mandante não precisará repassar o montante ao visitante.

Tribunal retira sanções suspensas para as próximas temporadas

Apesar de confirmar o veto à presença de público no compromisso seguinte de cada equipe pela copa nacional, a comissão acolheu parte das reivindicações apresentadas e cancelou as penalidades suspensas impostas na decisão original.

Com essa revisão, a ameaça de um segundo confronto sem torcida e as cobranças financeiras adicionais previstas em caso de reincidência até a temporada 2027/28 deixam de vigorar.