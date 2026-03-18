A atacante Catarina Macario, de 26 anos, oficializou nesta terça-feira, 17 de março, sua transferência do Chelsea para o San Diego Wave. O movimento estabelece um novo marco financeiro para a modalidade, com o maior contrato em valor total já registrado no futebol feminino mundial.

Detalhes financeiros e duração do vínculo até 2030

O acordo possui validade de cinco temporadas, estendendo-se até o fim de 2030. O valor total do pacote contratual atinge aproximadamente US$ 8 milhões (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual). O investimento reflete a valorização exponencial do mercado internacional e a consolidação das ligas norte-americanas como polos financeiros de elite.

Para garantir a liberação imediata da atleta, que ainda possuía vínculo com o Chelsea, da Inglaterra, o San Diego Wave desembolsou uma taxa de transferência de cerca de US$ 300 mil. A operação foi estruturada para garantir a competitividade do clube na National Women’s Soccer League (NWSL) e assegurar uma das principais peças ofensivas do mundo.

Mecanismo de contratação e retorno à Califórnia

A negociação utilizou um mecanismo financeiro estratégico para superar as limitações orçamentárias da liga. O clube aplicou a nova regra de Jogador de Alto Impacto (High Impact Player) da NWSL, que permite às equipes ultrapassar o teto salarial convencional para atrair e manter atletas de nível global.

Além do impacto financeiro, a mudança marca o retorno de Macario à Califórnia, estado onde viveu após se mudar do Brasil para os Estados Unidos aos 12 anos. A chegada da jogadora é vista como um movimento de consolidação do San Diego Wave como uma potência esportiva. Confira os dados centrais da transação: