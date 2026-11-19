O brasileiro Gustavo Leal está a uma vitória de entrar para a história do futebol canadense. Neste sábado, 21, às 17h (de Brasília), o treinador comanda o Atlético Ottawa na final da Canadian Premier League (CPL), contra o Cavalry FC, no ATCO Field, em Calgary. Caso conquiste o título, será o primeiro técnico brasileiro campeão da competição e levará o clube ao bicampeonato consecutivo, feito inédito na liga.

A decisão pode coroar uma trajetória profissional marcada pelo desenvolvimento de jovens jogadores. Aos 40 anos, construiu boa parte da carreira nas categorias de base, especialmente no Fluminense, onde trabalhou por cinco temporadas e dirigiu equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Em Xerém, participou da formação de jogadores qcomo João Pedro, doChelsea, Luiz Henrique, do Botafogo, Evanílson, do Bournemouth, André, do Wolves, e Martinelli, no Tricolor.

O treinador também passou pelo STK Samorín, parceiro do Fluminense na Eslováquia, e integrou a comissão técnica de André Jardine nas seleções brasileiras Sub-20 e Olímpica. Fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de jogadores como Bruno Guimarães e Matheus Cunha.

Gustavo comandou o Atlético de San Luis, clube mexicano ligado ao Atlético de Madrid, e levou a equipe às semifinais da Liga MX em 2023, resultado que representou a melhor campanha da história do clube. Ainda trabalhou no Everton, do Chile, e no Tlaxcala, do México, antes de assumir o Atlético Ottawa em julho deste ano.

No Canadá, chegou durante a temporada e terminou a fase regular na terceira colocação. Avançou à final depois de eliminar o Forge FC, vice-líder, em uma semifinal decidida nos acréscimos. A campanha também garantiu ao clube uma vaga na Concacaf Champions Cup de 2027.

Publicidade Continua após a publicidade

O desempenho chama atenção pelo perfil do elenco, que é o mais jovem da competição, com média de idade próxima a 24 anos. “É um projeto com o qual me identifiquei de imediato: desenvolver jovens talentos em uma cultura nova, num país que se apaixona cada vez mais por futebol”, afirmou o treinador.

Gustavo também destacou os desafios do futebol canadense e a necessidade de adaptar o trabalho às características locais. “Todo país que entra rápido no mapa das grandes competições passa pelo mesmo processo. A base cresce em número antes de crescer em estrutura, e é natural que existam lacunas nesse caminho. Parte do nosso trabalho é justamente criar alternativas que compensem essas lacunas, sem abrir mão do que o jogador canadense tem de melhor. E agora estamos a noventa minutos de algo que nenhum clube fez na história desta liga.”

A semana pode terminar com duas conquistas para o brasileiro. Na quinta-feira (19), Gustavo Leal concorre ao prêmio de Técnico do Ano da Canadian Premier League. Dois dias depois, terá a oportunidade de conquistar o título nacional e coroar o trabalho realizado desde sua chegada ao Ottawa.