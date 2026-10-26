A expectativa no futebol internacional atinge o ápice nesta segunda-feira, 26, com a realização da 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, tradicional premiação organizada pela revista France Football.

O evento ocorre em Londres, no Reino Unido, em homenagem ao atacante inglês Stanley Matthews, primeiro ganhador da honraria, em 1956.

Hegemonia histórica no século

O século XXI foi amplamente dominado por dois nomes: Lionel Messi, recordista absoluto com oito troféus conquistados, e Cristiano Ronaldo, que soma cinco premiações. O Brasil teve dois premiados na era moderna: Ronaldo, em 2002, Ronaldinho Gaúcho, em 2005, e Kaká, vencedor em 2007 antes do início do duopólio entre o argentino e o português.

Cenário da premiação e critérios

A premiação coroa o melhor jogador do mundo avaliando o ciclo da temporada do futebol europeu. A disputa conta com atletas que se sobressaíram tanto em seus respectivos clubes quanto em suas seleções ao longo das principais competições internacionais do período.

Veja lista dos vencedores da premiação ano a ano

Confira a relação de todos os jogadores premiados com o troféu desde 2000:

2000: Luís Figo (Portugal)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2002: Ronaldo (Brasil)

2003: Pavel Nedvěd (República Tcheca)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Itália)

2007: Kaká (Brasil)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018: Luka Modrić (Croácia)

2019: Lionel Messi (Argentina)

2020: Edição cancelada devido à pandemia de COVID-19

2021: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (França)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2024: Rodri (Espanha)

2025: Ousmane Dembélé (França)