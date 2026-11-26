A decisão da Copa Paceña, na Bolívia, terminou em confusão e agressão após o árbitro Jordy Alemán desferir um soco contra o goleiro Cristian Martínez, do Real Potosí. O confronto aconteceu no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, logo após o encerramento do empate em 0 a 0 contra o Always Ready, na noite de quarta-feira, 25.

Como começou o tumulto na Bolívia

Com a igualdade sem gols no placar, o Always Ready garantiu a conquista do título da competição após ter vencido a partida de ida por 3 a 1. Revoltados com as decisões da equipe de arbitragem ao longo do confronto decisivo, jogadores do Real Potosí cercaram Alemán ainda dentro das quatro linhas para protestar de maneira veemente.

Durante o atrito verbal, o árbitro reagiu acertando um golpe no rosto de Martínez. O ato causou reação imediata dos demais atletas da equipe mandante, que tentaram encurralar a equipe de juízes e assistentes no centro do campo.

Intervenção da polícia e possíveis sanções

Diante da escalada da violência e da impossibilidade de controle pelos funcionários da partida, o contingente policial precisou invadir o campo para conter os jogadores e isolar a arbitragem em um cordão de segurança com escudos.

De acordo com informações da imprensa boliviana, o caso será formalmente relatado aos tribunais desportivos locais. A conduta de Jordy Alemán deve ser julgada com base nas imagens da transmissão oficial e na súmula da partida, com a possibilidade real de o profissional receber uma suspensão severa e prolongada de suas atividades no futebol.