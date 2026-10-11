Em vídeo da campanha “Messi + 10“, vinculada ao lançamento da linha de chuteiras F50 “El Último Tango”, o craque argentino Lionel Messi escreve em um papel os nomes das dez futuras estrelas do futebol mundial selecionadas para dar continuidade ao legado dele.

Para os brasileiros, o destaque vai para Giovanna Waksman, 17, meia-atacante ex-Botafogo e atualmente no Lyon. Em março de 2022, a PLACAR destacou a joia da base do Glorioso, que tinha apenas 13 anos na época.

Quem é Giovanna Waksman

Giovanna chamou a atenção do mundo ainda muito jovem, na base do Botafogo, onde jogava e se destacava atuando em equipes masculinas. Na matéria destacada acima, PLACAR já revelava:

“Giovanna, camisa 10 às costas, é craque. Um vídeo de uma partida semifinal de um torneio carioca entre Botafogo e Vasco, em outubro de 2021, apresentou a menina ao mundo. Eram 21 meninos e ela em campo, na categoria sub-12 masculino. Os alvinegros ganharam por 3 a 0 e aquela bola por cobertura, que foi morrer no fundo da rede cruz-maltina, foi de embasbacar.”

Na oportunidade, a própria craque-mirim descreveu o que tinha rolado naquele dia, com a objetividade de quem já era capaz de transformar a complexidade do jogo em simples magia:

“Sai arrastando todos os jogadores, veio o zagueiro e ele ficou indeciso para vir me marcar. Quando veio, eu já dei um tapa. O goleiro estava saindo na cara do gol, eu cavei por cima dele e saí para comemorar”.

Do Botafogo, Giovanna começou a ganhar o mundo. Primeiro, no futebol escolar dos EUA, no high school pela Pine School. Só nessa passagem, já foi considerada um fenômeno: anotou 101 gols em 56 jogos.

Já em março deste ano, assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com um dos maiores times do futebol feminino da atualidade, o francês Lyon. O vínculo vale até junho de 2028.

Pela seleção brasileira, Giovanna é campeã sul-americana sub-17 e já acumula convocações para a equipe principal sob o comando de Arthur Elias — o que a deixa na posição de potencial convocada para a Copa do Mundo de 2027.