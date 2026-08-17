O atacante francês Yael Trepy, do Cagliari, da Itália, foi hospitalizado após ter se afogado na piscina de sua casa na cidade de Porto Cervo, na região da Sardenha. De acordo com informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport nesta segunda-feira, 17, Trepy está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 17, a equipe da primeira divisão italiana confirmou a internação do jogador, sem maiores detalhes, e pediu respeito e privacidade neste momento.

Trepy, de 20 anos, passava um dia de folga após ter atuado como titular do Cagliari na partida da Copa da Itália contra o Arezzo, na última sexta-feira, 15, quando o time recebeu dois dias de descanso.

Ainda segundo a Gazzetta, Trepy foi surpreendido por uma mudança repentina na profundidade da piscina e, por não saber nadar bem, sofreu grande dificuldade e perdeu a consciência.

O jovem atleta foi resgatado rapidamente e transportado com urgência de helicóptero para o hospital de Sassari, onde foi colocado em ventilação mecânica, o que teria sido fundamental para a sobrevivência do atleta.

Nascido na França, Yael Trepy fez sua base no Créteil, e chegou ao Cagliari em 2022 para atuar nas categorias de base. Em janeiro, ele estreou com gol na equipe profissional, diante do Cremonese, pela Serie A.

Confira a nota do Cagliari sobre Yael Trepy

O Cagliari Calcio informa que o jogador Yael Trepy está internado no Hospital Civil “Santissima Annunziata”, em Sassari , onde se encontra na UTI.

O clube está em contato constante com a equipe médica e com a família do jogador e acompanha de perto a evolução de seu quadro clínico.

Neste momento, o Cagliari Calcio expressa suas condolências a Yael e sua família. O clube pede o máximo respeito à privacidade deles e fornecerá atualizações assim que estiverem disponíveis.