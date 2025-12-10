O Young Boys recebe o Lille nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, em um confronto crucial pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A partida será disputada no estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, com a bola rolando a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Cenário da partida e regulamento

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo. O Lille chega como favorito, embalado por uma fase consistente e vindo de vitória no clássico contra o Olympique de Marseille pela liga francesa. Já o Young Boys tenta quebrar uma sequência negativa de três jogos sem vencer, apostando na força de sua torcida para surpreender.

No novo formato da Liga Europa, que conta com uma fase de liga de 36 times, a situação na tabela é determinante. As equipes que terminarem entre a 1ª e a 8ª posição avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times do 9º ao 24º lugar disputam um playoff eliminatório. Quem ficar abaixo da 25ª colocação estará eliminado.

O Lille ocupa atualmente a 11ª posição com 9 pontos e busca a vitória para tentar entrar no grupo dos oito primeiros ou, ao menos, consolidar sua vaga nos playoffs. Para o Young Boys, que está na 26ª colocação com apenas 6 pontos, o jogo é de vida ou morte: apenas a vitória interessa para entrar na zona de classificação e evitar a eliminação precoce.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Young Boys, Gerardo Seoane, terá problemas para montar a equipe. O meio-campista Armin Gigovic cumpre suspensão, enquanto Edimilson Fernandes (lesão muscular) e Ebrima Colley (tornozelo) estão fora de combate. A equipe deve ser estruturada para explorar o fator casa, onde mantém invencibilidade recente.

Provável escalação do Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito e Hadjam; Raveloson e Lauper; Males, Sanches e Virginius; Monteiro (ou Bedia).

Pelo lado do Lille, o treinador Bruno Génésio não contará com o zagueiro Ousmane Touré, que se recupera de lesão no ligamento cruzado, e com o meio-campista Ayyoub Bouaddi, suspenso. O brasileiro Alexsandro é dúvida, estando em fase final de recuperação. A tendência é que o time mantenha a base que vem conquistando bons resultados.

Provável escalação do Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi e Perraud; André e Bentaleb; Mukau, Haraldsson e Correia; Igamane (ou Giroud).