A vitória da seleção holandesa por 7 a 0 sobre a Grécia pela Liga das Nações em Amsterdã contou com um susto para os donos da casa. O meio-campista Frenkie de Jong, do Barcelona, deixou o gramado no intervalo do duelo de sexta-feira (13), gerando dúvidas sobre suas condições físicas.

O treinador da equipe holandesa, Xavi Hernández, explicou que a decisão de poupar o atleta partiu de um cuidado preventivo. “Frenkie veio me ver mesmo antes do jogo. Sentia dores nas costas. No intervalo, achamos que era melhor substituí-lo”, afirmou Xavi em entrevista coletiva pós-jogo, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo.

Apesar do incômodo na região lombar relatado antes do início da partida, o comandante descartou qualquer problema de maior gravidade. A saída antecipada garantiu que o quadro não se agravasse após o esforço realizado na etapa inicial, preservando o capitão para o restante da temporada.

A comissão técnica agora acompanha a recuperação do jogador nos treinamentos preparatórios para o clássico contra a Alemanha na próxima segunda-feira (16).