Wolverhampton x Brighton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Em um confronto de opostos na Premier League, o Wolverhampton, lanterna da competição, recebe o Brighton neste domingo, 5. A partida, válida pela sétima rodada, acontece no Molineux Stadium, a partir das 10h (de Brasília), e coloca frente a frente uma equipe desesperada pela primeira vitória e outra que busca regularidade para subir na tabela.

Como chegam as equipes

A situação do Wolverhampton é crítica. Ocupando a 20ª e última posição, a equipe somou apenas um ponto em seis jogos e é a única que ainda não venceu no campeonato.

A campanha dos Wolves registra cinco derrotas e um empate, conquistado na última rodada contra o Tottenham, o que trouxe um fio de esperança. Jogando em casa, a pressão por um resultado positivo é imensa para iniciar uma reação contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Brighton vive um momento mais tranquilo, mas irregular. Na 10ª posição com 8 pontos, a equipe de Fabian Hürzeler vem de uma importante vitória de virada sobre o Chelsea por 3 a 1.

No entanto, as duas derrotas sofridas na competição ocorreram fora de casa, um ponto de atenção para o confronto. Uma vitória contra o lanterna é vista como crucial para o time engatar uma sequência positiva e se aproximar da parte de cima da tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o técnico Vítor Pereira, do Wolverhampton, tem desfalques importantes. Matt Doherty e Leon Chiwome estão fora por lesão, enquanto o atacante Jorgen Strand Larsen é dúvida. O meio-campista brasileiro João Gomes deve ser titular e é uma das peças-chave da equipe.

Provável escalação do Wolverhampton: Johnstone; Agbadou, Krejci, Bueno; Tchatchoua, André, João Gomes, Bueno; Munetsi, Arias; Larsen (ou substituto). Técnico: Vítor Pereira.

O Brighton também lida com ausências. Adam Webster, Solly March e Jack Hinshelwood são desfalques confirmados. A esperança de gols recai sobre o experiente atacante Danny Welbeck, que marcou duas vezes na vitória contra o Chelsea e vive boa fase.

Provável escalação do Brighton: Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari, Gómez; Minteh, Rutter; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV por assinatura e pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, o canal da ESPN no YouTube exibirá o confronto gratuitamente para todo o Brasil.

