O Wolfsburg recebe o Werder Bremen neste sábado, 21, às 11h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena. O duelo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, promete ares de dramaticidade. Separadas por apenas quatro pontos na parte inferior da tabela, as equipes protagonizam um confronto direto na luta contra o rebaixamento na temporada 2025/26.

A crise na Volkswagen Arena

A situação dos donos da casa é crítica. O Wolfsburg amarga a 17ª e penúltima colocação do torneio, somando apenas 21 pontos. Com uma campanha de cinco vitórias, seis empates e 15 derrotas, a equipe precisa urgentemente de uma reação para evitar a queda. A fase recente não traz otimismo: o time não vence há cinco rodadas, acumulando três derrotas e dois empates. Vencer em seus domínios virou uma obrigação para manter as esperanças de permanência na elite.

Visitantes buscam respiro na tabela

Do outro lado, o Werder Bremen chega para o confronto ocupando a 15ª posição, com 25 pontos. Embora esteja fora da zona de rebaixamento direto, a equipe flerta com o perigo e sabe que um tropeço pode complicar a reta final da temporada. O retrospecto geral aponta seis vitórias, sete empates e 13 derrotas. Nas últimas cinco partidas, o time mostrou oscilação, somando duas vitórias importantes intercaladas por três reveses. Um triunfo fora de casa afasta o fantasma da degola e complica a vida de um rival direto.

Onde assistir a Wolfsburg x Werder Bremen

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo aplicativo OneFootball, que detém os direitos de exibição da competição no Brasil.