Neste sábado (7), a tensão tomará conta da Volkswagen Arena para um confronto decisivo na luta contra a parte baixa da tabela do Campeonato Alemão. O Wolfsburg recebe o Hamburgo às 11h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente um mandante desesperado para sair do Z-3 e um visitante que busca se afastar definitivamente do perigo.

Expectativas para o confronto

A partida é vista como crucial para as ambições de ambos os times. Para o Wolfsburg, a vitória em casa é imperativa para manter vivas as esperanças de escapar do rebaixamento. A pressão sobre a equipe é imensa, vinda tanto dos torcedores quanto da imprensa, que trata o jogo como uma “final”. Do lado do Hamburgo, que retornou à elite do futebol alemão nesta temporada, o objetivo é somar pontos para garantir a permanência de forma tranquila. Uma vitória fora de casa consolidaria a equipe no meio da tabela, afastando o fantasma do descenso.

Wolfsburg em situação de alerta máximo

A temporada do Wolfsburg tem sido dramática para seus torcedores. Ocupando a 17ª colocação com apenas 20 pontos, a equipe está afundada na zona de rebaixamento direto. A campanha de 5 vitórias, 5 empates e 14 derrotas expõe a fragilidade do elenco na atual edição da Bundesliga. O momento recente agrava ainda mais o cenário: nos últimos cinco jogos, os Lobos não venceram nenhum, acumulando quatro derrotas — a última delas uma goleada por 4 a 0 sofrida contra o Stuttgart — e apenas um empate.

Hamburgo busca estabilidade

Do outro lado, o Hamburgo chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais confortável, mas sem margem para relaxamento. Na 11ª posição com 26 pontos, o time soma 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas (em 23 jogos). A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias após resultados recentes oscilantes, que incluíram um empate contra o Mainz e uma derrota para o RB Leipzig. Um triunfo fora de casa seria fundamental para consolidar a equipe no meio da tabela.

Onde assistir ao jogo

Para os fãs do futebol alemão que desejam acompanhar este embate, houve mudanças importantes nos direitos de transmissão. A partida terá ampla cobertura no Brasil, podendo ser assistida através dos canais SporTV, nas plataformas digitais CazéTV, Goat e Xsports, além dos canais do grupo Disney (ESPN e Star+).