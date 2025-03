West Ham encara o Newcastle em busca de recuperação na Premier League

O confronto entre West Ham e Newcastle encerra a 28ª rodada da Premier League nesta segunda-feira, 10 de março de 2025. A partida promete ser um embate interessante, com os dois times buscando melhorar suas posições na tabela.

West Ham supera o Manchester United pela Premier League. Fonte: reprodução / @westham

Onde assistir

A transmissão do jogo será feita pela ESPN 4 e pelo Disney, que cobrem não apenas este confronto, mas também o restante da temporada do futebol inglês e suas competições. Essa cobertura abrangente permite que os torcedores não percam nenhum detalhe dos jogos mais emocionantes da Premier League.

Como estão os times?

O West Ham, com 33 pontos, não está vivendo sua melhor temporada na Premier League. No entanto, as duas vitórias recentes contra Arsenal e Leicester trouxeram um alívio significativo, afastando o time da zona de rebaixamento. O retorno de Lucas Paquetá, após uma lesão no tornozelo, é esperado para fortalecer a equipe. No entanto, jogadores como Füllkrug, Summerville e Antonio ainda são dúvidas para a partida.

Por outro lado, o Newcastle, com 44 pontos, está na luta por vagas nas competições europeias. Após uma derrota para o Liverpool e a eliminação na Copa da Inglaterra pelo Brighton, os Magpies precisam evitar novos tropeços. A suspensão de Gordon abre espaço para Barnes assumir a titularidade, enquanto Lascelles, Botman e Hall seguem fora por lesão.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações prováveis para o confronto são fundamentais para os torcedores que acompanham cada detalhe do jogo.

West Ham: Areola; Todibo, Cresswell, Kilman; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Soucek, Álvarez, Scarles; Bowen, Kudus. Técnico: Graham Potter.

Areola; Todibo, Cresswell, Kilman; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Soucek, Álvarez, Scarles; Bowen, Kudus. Técnico: Graham Potter. Newcastle: Pope; Trippier, Burn, Schär, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali; Murphy, Joelinton, Isak; Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o jogo entre West Ham e Newcastle são altas, considerando as circunstâncias de ambos os times. O West Ham busca consolidar sua recuperação na temporada, enquanto o Newcastle precisa de uma vitória para manter suas esperanças de classificação para as competições europeias. A presença de jogadores chave e a estratégia dos técnicos serão determinantes para o resultado final.

