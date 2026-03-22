O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, abordou publicamente a ascensão meteórica de Max Dowman, a nova joia do Arsenal. Aos 16 anos, o jovem quebrou recordes na Premier League, mas o treinador prega cautela sobre sua integração imediata ao time principal.

Max Dowman fora da convocação inglesa

Apesar do clamor popular, Tuchel não incluiu Dowman na lista de 35 convocados para os amistosos contra Uruguai e Japão, em março de 2026. O comandante afirmou sentir uma “responsabilidade parental” em proteger o atleta de 16 anos e 73 dias contra o excesso de pressão mediática e o “ruído” externo neste estágio da carreira.

O treinador destacou que o caminho para a seleção exige consistência. Tuchel comparou a situação de Dowman à de outros talentos emergentes, como Myles Lewis-Skelly, enfatizando que o foco atual deve ser a manutenção de minutos e do bom momento no clube londrino.

O recorde histórico e o plano de carreira

Max Dowman tornou-se o marcador mais jovem da história da liga inglesa em 14 de março de 2026, ao balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Everton. Com apenas sete jogos profissionais e 43 minutos em campo na competição nacional, o jovem será preservado na seleção sub-19 durante esta Data Fifa para evitar o desgaste físico precoce.

Há chances de convocação para a Copa?

Embora tenha optado pela exclusão momentânea, Tuchel deixou as portas abertas para a Copa do Mundo de 2026. A inclusão do meia na lista final dependerá de sua evolução física e técnica nos próximos meses sob o comando de Mikel Arteta no Arsenal.