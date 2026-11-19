O ex-lateral esquerdo Benoît Trémoulinas voltou ao futebol profissional nesta quinta-feira, 19, para defender o Bordeaux, clube no qual foi revelado. Aos 40 anos e sem disputar uma partida oficial desde 2016, ele participou de sua primeira atividade coletiva com o elenco principal, que disputa a Régional 1, equivalente à sexta divisão nacional, segundo o RMC Sport.

O tradicional clube francês sofreu rebaixamentos administrativos em razão de graves crises financeiras e tenta reestruturar suas atividades no futebol amador. O atleta planeja conciliar a rotina de treinos com suas funções de comentarista esportivo da DAZN.

Afastado dos campos após sucessivas lesões na cartilagem do joelho esquerdo, que motivaram sua aposentadoria, Trémoulinas realizou mais de cinco semanas de preparação física antes de se colocar à disposição da comissão técnica. O veterano atuará de maneira voluntária, sem receber salário.

“Como eu disse ao treinador, não quero ser uma pedra no sapato dos Girondins. Se for preciso ficar no banco e entrar por quinze minutos, farei isso com prazer e com muita humildade”, afirmou Trémoulinas em entrevista à So Foot. “Não tenho problema nenhum em ficar no banco. Não estou aqui para pedir nada. Meu objetivo é terminar a temporada e deixá-los seguir em frente”.

“Depois, ver se o clube quer continuar comigo para alguma outra coisa. Como tudo está sendo reconstruído, talvez precisem de um ex-jogador para ajudar com diferentes coisas. No fim da temporada, se os Girondins precisarem de mim, estarei lá”, completou.

Campeão da Ligue 1 em 2009 com o Bordeaux e com passagens pela seleção francesa e pelo Sevilla, Trémoulinas soma mais de 220 jogos oficiais pelos Girondins.