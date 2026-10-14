O ex-lateral Benoît Trémoulinas planeja retomar a carreira como jogador de futebol após dez anos de afastamento. Aos 40 anos, o defensor quer voltar a vestir a camisa do Girondins de Bordeaux, clube no qual foi revelado e que atualmente joga a Regional 1, equivalente à sexta divisão francesa, após sanções de rebaixamento administrativo.

Como está estruturado o plano de retorno do lateral?

O atleta iniciará trabalhos de campo com o elenco principal para avaliar as respostas físicas de sua articulação. O lateral, que completará 41 anos em dezembro, pretende ajudar o clube na reconstrução das divisões regionais caso o joelho suporte a intensidade das atividades competitivas.

Quais problemas físicos afastaram o atleta em 2016?

A última atuação oficial de Trémoulinas aconteceu em maio de 2016, quando defendia o Sevilla em confronto diante do Shakhtar Donetsk, válido pelas semifinais da Liga Europa. Na ocasião, sofreu ruptura de cartilagem no joelho esquerdo. O quadro clínico exigiu três cirurgias ao longo de dois anos e meio, levando o jogador a oficializar a aposentadoria em fevereiro de 2019 após o término do vínculo contratual com a agremiação espanhola.

Qual foi o retrospecto de Trémoulinas na Europa?

Antes do afastamento, o lateral construiu carreira sólida no continente europeu. Pelo Bordeaux, venceu a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Em sua passagem pela Espanha, integrou o elenco do Sevilla campeão de torneios continentais sob a liderança técnica de Unai Emery, somando ainda passagem pelo Dínamo de Kiev e aparições pela seleção francesa.