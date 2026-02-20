Neste sábado, 21, o Stadium de Toulouse será o palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O Toulouse recebe o Paris FC às 15h (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos, mas com a mesma urgência de somar pontos para evitar complicações na reta final da temporada.

Situação na tabela e contexto do jogo

O duelo marca o encontro de dois times que vivem momentos de alerta. O Toulouse, atualmente na 10ª posição com 30 pontos, busca estabilidade no meio da tabela. Com uma campanha de oito vitórias, seis empates e oito derrotas, a equipe da casa tenta se distanciar definitivamente da zona de perigo e manter vivas as remotas chances de alcançar competições europeias.

Já o Paris FC vive uma situação mais delicada. Ocupando a 15ª colocação com 22 pontos, o time da capital está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Recém-promovido à elite, o clube luta para garantir sua permanência na Ligue 1, mas enfrenta dificuldades para transformar atuações em vitórias, somando cinco triunfos, sete empates e dez derrotas até o momento.

Como chegam as equipes

O Toulouse entra em campo pressionado por resultados recentes. A equipe vem de duas derrotas consecutivas, o que interrompeu uma sequência positiva e acendeu o sinal de alerta. Jogando em seus domínios, o time comandado por Carles Martínez Novell deve assumir a iniciativa da partida, buscando impor seu ritmo para reencontrar o caminho das vitórias.

Do outro lado, o Paris FC chega abalado após uma dura derrota por 5 a 0 para o Lens e um jejum de três jogos sem marcar gols. A expectativa é que os visitantes adotem uma postura mais cautelosa, priorizando a solidez defensiva e explorando os contra-ataques. Pontuar fora de casa é considerado vital para ganhar fôlego na luta contra o descenso e evitar que a pressão aumente nas rodadas finais.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto ao vivo, a partida terá transmissão exclusiva no Brasil pela CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube, além das plataformas Amazon Prime Video e Samsung TV Plus. O pontapé inicial está marcado para as 15h (de Brasília).