A 17ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 reserva um confronto de opostos e grandes expectativas no Estádio Municipal de Toulouse. Nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, às 16:45 (horário de Brasília), o Toulouse recebe o líder da competição, o Lens, em uma partida que promete agitar a tabela de classificação.

Toulouse em ascensão

O time da casa entra em campo ocupando a 8ª colocação na tabela, somando 23 pontos até o momento. A campanha do Toulouse tem sido marcada pelo equilíbrio, com 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. No entanto, a equipe encontrou um excelente ritmo recentemente.

Ao contrário do início da temporada, o Toulouse vive agora seu melhor momento, vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas e quatro jogos sem perder. Jogando diante de sua torcida, a equipe sabe que pontuar contra o líder seria um feito crucial para sonhar com vagas em competições europeias e se afastar definitivamente da zona intermediária.

Lens defende a liderança

Do outro lado, o visitante vive uma fase iluminada. O Lens chega para este confronto ostentando a liderança isolada da Ligue 1, com impressionantes 37 pontos. A campanha é de autoridade: são 12 vitórias, apenas 1 empate e 3 derrotas em toda a competição.

O que mais assusta os adversários é a forma atual da equipe. O Lens vem de uma sequência avassaladora de seis vitórias consecutivas na liga. O time demonstra consistência tática e confiança elevada, entrando em campo como favorito para manter a ponta da tabela e pressionar seus perseguidores diretos na luta pelo título.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para a partida, espera-se que ambas as equipes mantenham a base que vem atuando nos últimos jogos. No entanto, existem algumas preocupações pontuais. O Lens tem uma dúvida na defesa: o zagueiro Jonathan Gradit lida com uma lesão e pode não atuar. Pelo lado do Toulouse, não há desfalques significativos confirmados para o duelo.

Provável escalação do Toulouse: Guillaume Restes; Djibril Sidibé, Charlie Cresswell, Rasmus Nicolaisen; Aron Dønnum, Vincent Sierro, Cristian Cásseres Jr., Warren Kamanzi; Yann Gboho, Frank Magri e Thijs Dallinga.

Provável escalação do Lens: Brice Samba (ou Robin Risser); Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Przemysław Frankowski, Salis Abdul Samed, Neil El Aynaoui, Deiver Machado; Adrien Thomasson, Florian Sotoca e Odsonne Édouard (ou Wesley Saïd).

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo tático entre a solidez do líder e a ascensão do mandante, a partida terá transmissão ao vivo através do , o serviço de streaming oficial da liga francesa.