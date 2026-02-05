A Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha definiu uma punição administrativa ao torcedor identificado como autor de um ato racista contra o atacante Vini Jr.. O indivíduo foi multado em 5 mil euros (aproximadamente 30,9 mil reais na cotação da época) por atirar uma banana em direção ao jogador do Real Madrid.

Além da sanção financeira, o órgão propôs que o infrator seja proibido de frequentar recintos esportivos por um período de 12 meses (um ano). A decisão reforça o esforço das autoridades espanholas para coibir a sequência de ataques discriminatórios que tem afetado o futebol no país nos últimos anos.

Detalhes da sanção e o incidente

O episódio ocorreu em 14 de janeiro de 2026, no estádio Carlos Belmonte, durante a partida entre Albacete Balompié e Real Madrid, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. O torcedor arremessou a fruta em direção ao gramado onde estava o brasileiro. Graças às câmeras de segurança e ao trabalho de identificação policial, o autor foi localizado e processado administrativamente.

A multa de 5 mil euros reflete a gravidade atribuída ao ato, classificado como uma infração séria contra a dignidade e integridade dos atletas. A Comissão Antiviolência tem buscado aplicar penas que sirvam de exemplo, enviando uma mensagem clara aos frequentadores de estádios sobre a tolerância zero para comportamentos racistas e xenófobos.

Histórico de racismo e luta por justiça

Vinicius Jr. tornou-se uma voz ativa e constante na luta contra o racismo na Europa. O brasileiro já foi alvo de diversos ataques em diferentes estádios da Espanha, o que gerou crises institucionais e cobranças por punições mais severas, tanto no âmbito administrativo quanto na esfera criminal.

O futebol espanhol tem passado por uma mudança de postura do judiciário local, com as primeiras condenações de prisão a torcedores por atos racistas, como no caso envolvendo torcedores do Valencia em 2023. A sanção atual soma-se a uma série de medidas que visam limpar a imagem das competições nacionais e garantir a segurança e o respeito aos profissionais do esporte.