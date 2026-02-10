West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h15 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Londres, colocando em embate o time londrino, que busca se recuperar, e os Red Devils, em alta.
A partida pode completar a quinta vitória consecutiva do Manchester United. A sequência até aqui conta com triunfos sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. O recorte recente coincide com a reorganização sob o comando técnico de Michael Carrick e pode cumprimento de uma promessa pública feita por um torcedor.
Frank Ilett decidiu, em outubro de 2024, não cortar o cabelo até o clube alcançar cinco vitórias seguidas. Essa “missão” se tornou um conteúdo digital em suas redes sociais, especialmente pelo aspecto capilar de Frank, que antes utilizava corte baixo e, hoje, tem fios muito longos.
