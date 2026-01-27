A fase de liga da UEFA Europa League chega ao seu momento decisivo nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Na MHP Arena, na Alemanha, o Stuttgart recebe o Young Boys em confronto válido pela 8ª e última rodada. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em uma partida fundamental para o futuro de ambos no torneio continental.

Onde assistir a Stuttgart x Young Boys

O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil através da CazéTV (YouTube) e do canal por assinatura Sportv.

Stuttgart busca vantagem no mata-mata

O time da casa entra em campo em uma posição relativamente confortável, mas ciente de que não pode relaxar. Ocupando a 12ª colocação na tabela geral com 12 pontos, o Stuttgart faz uma campanha sólida, somando quatro vitórias e três derrotas. Sem empates em seu registro, a equipe alemã tem demonstrado um estilo de jogo agressivo.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é somar mais três pontos para tentar subir na classificação. A meta é garantir um chaveamento mais favorável nos playoffs (destinado aos times entre a 9ª e a 24ª posição), assegurando a vantagem de decidir o confronto eliminatório em casa.

Young Boys joga pela sobrevivência

A situação do time visitante é mais delicada. O Young Boys chega para esta rodada ocupando a 22ª posição, com 9 pontos conquistados. A equipe suíça está no limite da zona de classificação para a próxima fase.

Um tropeço na Alemanha pode ser fatal, dependendo dos resultados dos adversários diretos que vêm logo atrás na tabela. Portanto, a equipe precisa mostrar resiliência fora de casa para garantir, ao menos, a permanência na competição através da repescagem, evitando a eliminação total das competições europeias.

Cenário do confronto

O Stuttgart é apontado como favorito, dada a força demonstrada na MHP Arena durante a competição. Para o Young Boys, a partida tem ares de decisão: pontuar é essencial para não correr o risco de ser ultrapassado e terminar abaixo do 24º lugar.