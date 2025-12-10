Nesta quinta-feira (11), a MHP Arena, na Alemanha, será palco de um confronto decisivo pela sexta e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. O Stuttgart recebe o Maccabi Tel-Aviv às 14h45 (horário de Brasília), em um duelo de opostos na tabela de classificação.

Cenário do confronto

O time da casa entra em campo em uma situação confortável, mas com ambição de melhorar sua posição. Ocupando a 12ª colocação com 9 pontos, o Stuttgart faz uma campanha sólida, somando três vitórias e duas derrotas. A equipe alemã sabe que uma vitória diante de sua torcida é fundamental para se manter entre os times que avançam de fase, possivelmente evitando os playoffs mais difíceis ou até sonhando com uma vaga direta no G8, dependendo da combinação de resultados.

Do outro lado, o cenário é crítico para o Maccabi Tel-Aviv. A equipe israelense amarga a 35ª posição na tabela geral, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos. Sem nenhuma vitória até o momento — um empate e quatro derrotas —, o time entra em campo apenas para cumprir tabela e buscar uma despedida honrosa da competição. Jogar fora de casa contra um adversário da Bundesliga será um teste de fogo para a defesa e para o psicológico do elenco.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeness, lida com uma lista considerável de lesões. Nomes como Yannik Keitel e Dan-Axel Zagadou são desfalques certos. A expectativa é que o time mantenha a base que vem atuando na Bundesliga, com o artilheiro Deniz Undav liderando o ataque.

Provável escalação do Stuttgart: Alexander Nübel; Josha Vagnoman, Ameen Al-Dakhil, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt; Atakan Karazor, Angelo Stiller; Jamie Leweling, Bilal El Khannouss, Chris Führich; Deniz Undav.

Já a equipe de Tel Aviv não possui desfalques significativos por lesão ou suspensão para esta partida. O treinador deve escalar a força máxima disponível, buscando encerrar a participação europeia com um resultado positivo.

Provável escalação do Maccabi Tel-Aviv: Ofek Melika; Roy Revivo, Heitor, Mohamed Ali Camara, Tyrese Asante; Dor Peretz, Ido Shahar, Osher Davida; Sayd Abu Farchi, Ion Nicolaescu, Kervin Andrade.

Onde assistir a Stuttgart x Maccabi Tel-Aviv

A partida está marcada para as 14h45 (horário de Brasília). Internacionalmente, o confronto tem transmissão confirmada por canais como Sky Sport (Alemanha) e Movistar Plus+ (Espanha), além do serviço de streaming Paramount+ (EUA). No Brasil, recomenda-se verificar a programação local das operadoras de TV a cabo e serviços de streaming detentores dos direitos da competição para a confirmação da exibição ao vivo.