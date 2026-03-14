O Strasbourg recebe o Paris FC neste domingo, 15, às 11h (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês da temporada 2025/26 e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na reta final da competição.

Como chega o Strasbourg

Jogando diante de sua torcida, o time da casa tenta se aproximar do pelotão de elite da tabela e alimentar as esperanças de alcançar uma vaga em competições europeias. Atualmente na 8ª colocação com 36 pontos, o Strasbourg soma uma campanha de dez vitórias, seis empates e nove derrotas.

No entanto, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para sonhar com voos mais altos. O retrospecto recente aponta uma oscilação evidente: nos últimos cinco jogos, registrou apenas um triunfo, além de três empates e um revés.

A situação do Paris FC

Do outro lado, o Paris FC, em sua temporada de retorno à elite do futebol francês após 46 anos, tem como principal meta a permanência na Ligue 1. O clube ocupa o 13º lugar na classificação, com 27 pontos conquistados, fruto de seis vitórias, nove empates e dez derrotas.

A equipe visitante também sofre com a falta de consistência, acumulando uma vitória, três empates e uma derrota em seus cinco compromissos mais recentes. Vindo de um empate em 1 a 1 contra o Lyon, o time parisiense sabe que somar pontos fora de casa contra um adversário da parte de cima da tabela seria um resultado valioso para dar mais tranquilidade na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir a Strasbourg x Paris FC

Os torcedores poderão acompanhar este duelo pela CazéTV ou pela plataforma de streaming Prime Video.