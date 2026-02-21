Neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, o estádio La Meinau será palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O Strasbourg recebe o embalado Lyon em uma partida fundamental para as pretensões de ambas as equipes na parte de cima da tabela. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).

Expectativas para o confronto

O duelo coloca frente a frente times com objetivos distintos nesta altura da temporada. O Lyon chega como favorito, impulsionado por uma impressionante sequência de vitórias e solidez defensiva. A equipe visitante busca consolidar sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, o Strasbourg aposta no fator casa para tentar surpreender o adversário. A equipe necessita da vitória para quebrar uma sequência negativa recente e manter vivas as esperanças de conquistar uma vaga em competições europeias, como a Conference League.

Strasbourg tenta reencontrar o caminho das vitórias

O Strasbourg ocupa atualmente a 7ª colocação na Ligue 1, somando 31 pontos. A campanha reflete certo equilíbrio, com 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. No entanto, o sinal de alerta está ligado: o time vem de uma fase instável, registrando tropeços nos últimos compromissos após um período positivo. Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa urgentemente somar pontos para retomar a confiança na reta final do campeonato.

Lyon vive momento iluminado na competição

Em contrapartida, o Lyon chega a Estrasburgo vivendo uma fase espetacular. Ocupando a 3ª posição com 45 pontos, o time se consolidou como uma das forças da temporada, acumulando 14 vitórias, 3 empates e apenas 5 derrotas. O retrospecto recente é impecável, com cinco vitórias consecutivas, demonstrando um futebol ofensivo e eficiente. A equipe entra em campo com a moral elevada, buscando manter a pressão sobre os líderes.

Onde assistir e ficha técnica

A expectativa é de um jogo movimentado, com os visitantes tentando impor seu ritmo e os mandantes buscando a recuperação. Para os torcedores brasileiros, a partida terá ampla cobertura. O duelo poderá ser acompanhado ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Twitch e Amazon Prime Video) e também através do serviço de streaming Disney+.