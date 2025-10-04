  • Escudo Atlético-MG
Strasbourg x Angers: onde assistir, horário e escalações pelo Francês

Em momentos opostos na tabela, Strasbourg recebe o Angers em casa buscando se firmar no G-5, enquanto os visitantes lutam para fugir da zona de perigo

Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 às 16:12 - Atualizado em 04/10/2025 às 16:21
Strasbourg x Angers: onde assistir, horário e escalações pelo Francês
Strasbourg tenta se recuperar após derrota para o Olympique de Marselha na última rodada - Frederick Florin/AFP

Em um confronto de opostos na tabela, o Strasbourg recebe o Angers neste domingo, 5, pela sétima rodada do Campeonato Francês. A partida acontece no estádio La Meinau, em Estrasburgo, a partir das 12h15 (de Brasília), e coloca frente a frente uma equipe que sonha com vagas europeias e outra que luta desesperadamente contra o rebaixamento.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Strasbourg em alta, Angers em crise

Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Strasbourg chega embalado pela boa campanha. A equipe ocupa a 5ª posição com 12 pontos, somando quatro vitórias e duas derrotas, e busca um resultado positivo para se consolidar na zona de classificação para as competições europeias.

Apesar de alguma irregularidade recente, com três vitórias nos últimos cinco jogos, o time comandado por Liam Rosenior é considerado o grande favorito para o duelo.

Do outro lado, o Angers vive um verdadeiro drama. Na 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento, a equipe soma apenas 5 pontos e não vence há cinco partidas na Ligue 1, acumulando três derrotas e dois empates no período. Para o técnico Alexandre Dujeux, uma vitória é fundamental para iniciar uma reação e aliviar a pressão sobre o elenco.

Prováveis escalações e desfalques

O Strasbourg terá os desfalques do zagueiro Abakar Sylla e do meio-campista Maxi Oyedele, ambos lesionados. Pelo Angers, o atacante Jim Allevinah, com uma lesão na panturrilha, está fora do confronto.

Provável escalação do Strasbourg: Mike Penders; Ismaël Doukouré, Andrew Omobamidele, Lucas Hogsberg; Abdoul Ouattara, Mathis Amougou, Samir El Mourabet, Rafael Luís; Sam Amo-Ameyaw, Kendry Páez e Martial Godo.

Provável escalação do Angers: Hervé Koffi; Carlens Arcus, Jordan Lefort, Ousmane Camara, Jacques Ekomié; Yassin Belkhdim, Haris Belkebla, Himad Abdelli; Justin-Noël Kalumba, Sidiki Chérif e Prosper Peter.

Onde assistir

A partida entre Strasbourg e Angers terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Ligue 1+, disponível para assinantes do Ligue 1 Pass. O confronto promete ser tenso, com os donos da casa buscando a vitória para seguir na cola dos líderes e os visitantes jogando pela sobrevivência no campeonato.

