O Stoke City venceu o Millwall por 2 a 1 nesta quarta-feira, 25, no bet365 Stadium, pela Championship, e retomou um lugar na zona de acesso direto à Premier League. Em grande fase sob o comando do técnico Mark Robins, os Potters alcançaram a quinta vitória consecutiva na segunda divisão inglesa e assumiram a vice-liderança da tabela.
O protagonista da partida foi o atacante George Hirst, autor dos dois gols que construíram a vantagem dos donos da casa. Superior na maior parte do confronto, o Stoke administrou o placar até a reta final da etapa complementar, quando o Millwall esboçou uma reação e diminuiu aos 39 minutos do segundo tempo, em finalização de média distância de Mark Sykes.
Arrancada sob o comando de Mark Robins
Apesar da pressão exercida pelos visitantes nos minutos finais em busca do empate, a defesa do Stoke City conseguiu segurar o resultado diante de sua torcida. O triunfo consolidou a excelente sequência recente da equipe, que soma agora 11 vitórias nas últimas 14 rodadas da Championship.
Com o retorno ao segundo posto da classificação, o Stoke City se firma na briga direta pelas duas vagas automáticas para a elite do futebol inglês na próxima temporada.