Neste sábado, 13 de dezembro de 2025, o clima será de decisão no estádio Millerntor, em Hamburgo. O St. Pauli recebe o Heidenheim em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Situação na tabela

A partida é considerada um verdadeiro “jogo de seis pontos”. O St. Pauli, ocupando a 17ª colocação com apenas oito pontos, precisa desesperadamente da vitória em casa para não se distanciar dos rivais. Uma derrota pode complicar muito a situação do clube na busca pela permanência na elite.

Já o Heidenheim, que abre a zona de playoffs de rebaixamento (16º lugar) com 11 pontos, vê o jogo como uma oportunidade de ouro. Uma vitória fora de casa permitiria abrir uma vantagem confortável sobre um concorrente direto e respirar na competição.

Onde assistir a St. Pauli x Heidenheim

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV e pela plataforma de streaming OneFootball.

Prováveis escalações

O time da casa lida com incertezas e possíveis desfalques por lesão, como Scott Banks e Simon Zoller. A provável escalação do St. Pauli deve contar com: Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine, Hartel, Ritzka; Afolayan, Hountondji e Sinani.

Pelo lado visitante, o técnico Frank Schmidt não deve contar com Leart Paqarada e Frank Feller, que se recuperam de lesões de longa duração. O Heidenheim deve ir a campo com: Müller; Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Schöppner, Maloney; Dinkçi, Beck, Beste; Kleindienst.

Momento das equipes

A fase do St. Pauli é alarmante. Com apenas duas vitórias em toda a campanha, a equipe vem de uma sequência negativa de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. O time aposta na força da torcida no Millerntor para estancar a perda de pontos e iniciar uma recuperação urgente.

O Heidenheim vive um momento de oscilação, mas chega motivado após vencer o Freiburg por 2 a 1 na última rodada. Com três vitórias na Bundesliga, a equipe encara o duelo como uma final, sabendo que somar pontos contra adversários diretos é a chave para a sobrevivência na primeira divisão.