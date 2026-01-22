Em um duelo marcado pela eficiência ofensiva e solidez defensiva, o Aston Villa superou o ambiente hostil do estádio Ulker e venceu o Fenerbahce por 1 a 0, nesta quinta-feira. Válida pela sétima rodada da Uefa Europa League, a partida consolidou a excelente fase dos ingleses, que somaram a quarta vitória consecutiva na competição. O gol de Jadon Sancho, ainda no primeiro tempo, foi suficiente para garantir três pontos cruciais que deixam o time de Birmingham virtualmente classificado de forma direta para as oitavas de final, enquanto os turcos veem sua situação se complicar na tabela.

Domínio inglês e a precisão de Sancho

Mesmo jogando longe de seus domínios e sob vaias da torcida local, o Aston Villa mostrou personalidade desde os minutos iniciais. Embora a posse de bola tenha sido equilibrada, a equipe inglesa foi muito mais incisiva. Aos 25 minutos, a superioridade se transformou em vantagem no placar. Cash cruzou da direita, a defesa turca apenas raspou na bola e ela encontrou Sancho livre na segunda trave. O atacante cabeceou para baixo, sem chances para o goleiro, anotando seu primeiro gol na temporada.

O Villa poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior. Aos 42 minutos, em um lance inacreditável, Sancho recebeu um passe açucarado, driblou o goleiro Ederson, mas, com o gol praticamente aberto, viu o zagueiro Skriniar salvar em cima da linha, mantendo o Fenerbahce vivo na partida.

Muralha holandesa segura a reação turca

Precisando do resultado, o técnico do Fenerbahce lançou mão de suas armas ofensivas, incluindo a entrada do brasileiro Anderson Talisca no segundo tempo. O jogo ganhou em dramaticidade e volume ofensivo por parte dos donos da casa, mas parou em uma noite inspirada do goleiro Marco Bizot. O arqueiro do Villa protagonizou defesas fundamentais, espalmando um chute forte de Talisca aos 60 minutos e operando outro milagre em finalização de Yuksek dez minutos depois.

O Aston Villa, por sua vez, seguiu perigoso nos contra-ataques. Matty Cash chegou a carimbar a trave de Ederson em um chute de fora da área, mostrando que os visitantes não estavam apenas se defendendo.

O grito de empate sufocado pelo VAR

O momento de maior tensão para os ingleses ocorreu aos 75 minutos. O Fenerbahce chegou a balançar as redes quando Akturkoglu aproveitou um rebote de Bizot para marcar. O estádio explodiu em comemoração, mas a alegria durou pouco. A arbitragem, com auxílio do VAR, anulou o gol por impedimento de Duran na origem da jogada, frustrando a reação turca.

Com o triunfo, o Aston Villa chega à última rodada em situação confortável para receber o RB Salzburg, precisando apenas confirmar sua posição no G-8. Já o Fenerbahce, pressionado, terá que buscar pontos fora de casa contra o Steaua Bucareste para garantir sua sobrevivência nos playoffs da competição.