A 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 tem início nesta sexta-feira, 12 de dezembro, com um confronto de alta tensão. A Real Sociedad recebe o Girona na Reale Arena, em San Sebastián. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), em um duelo onde somar pontos é vital para ambos os lados.

Onde assistir a Real Sociedad x Girona

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão no Brasil será realizada pela TV fechada no canal ESPN 4 e via streaming pela plataforma Disney+.

Momento das equipes na La Liga

O confronto é considerado um clássico “jogo de seis pontos”, já que ambas as equipes lutam para se distanciar da parte inferior da tabela. A Real Sociedad, jogando em casa, entra pressionada para reverter a má fase. Ocupando a 14ª posição com 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas), o time basco vem de dois revéses consecutivos e precisa da vitória para trazer alívio à torcida antes da segunda metade da temporada.

A situação do Girona é ainda mais delicada. A equipe catalã abre a rodada na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, somando apenas 12 pontos. Com apenas duas vitórias em 15 jogos, o time precisa desesperadamente pontuar fora de casa para ganhar confiança e iniciar uma reação para permanecer na elite do futebol espanhol.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, os técnicos Imanol Alguacil e Míchel têm desafios na montagem dos times devido a lesões.

Real Sociedad: A equipe não contará com Mikel Oyarzabal e Orri Óskarsson, vetados pelo departamento médico. Igor Zubeldia é dúvida.

Provável time: Álex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Jon Martín e Sergio Gómez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi e Brais Méndez; Takefusa Kubo, Umar Sadiq e Gonçalo Guedes.

Girona: O time visitante sofre com uma extensa lista de ausências, incluindo Christian Stuani, Donny van de Beek, Abel Ruiz e Portu. O zagueiro David López também é dúvida.