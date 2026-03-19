O RB Leipzig recebe o Hoffenheim nesta sexta-feira, 20, às 16h30 (de Brasília), na Red Bull Arena, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente pelas primeiras posições e por vagas nas próximas competições europeias.

A busca pela recuperação em casa

Atualmente na 5ª colocação com 47 pontos, o time da casa precisa reencontrar o caminho das vitórias. Com uma campanha sólida de 14 vitórias, cinco empates e sete derrotas, o Leipzig vem de um revés na última rodada para o Stuttgart, resultado que quebrou uma sequência invicta de quatro jogos. Um triunfo diante de sua torcida é fundamental para igualar a pontuação do adversário desta rodada e entrar de vez no cobiçado G-4 da competição, zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Visitantes defendem posição no pódio

Do outro lado, o Hoffenheim chega a Leipzig ocupando a 3ª posição na tabela, com 50 pontos. A equipe visitante ostenta um retrospecto de 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Apesar de uma forma recente ligeiramente oscilante, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos, o time demonstrou resiliência na competição. O objetivo agora é somar pontos fora de casa para se consolidar no pódio e manter a distância para os perseguidores diretos.

Onde assistir ao duelo

O torcedor que quiser acompanhar cada lance dessa disputa terá diversas opções de transmissão. A partida será exibida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, pela plataforma de streaming Prime Video e também pelo OneFootball.