Neste sábado (17), a Red Bull Arena será o cenário de um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Alemão. O RB Leipzig recebe o líder Bayern de Munique às 14h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada da Bundesliga 2025/26. O duelo coloca à prova a invencibilidade dos bávaros contra um adversário que busca recuperação para se firmar na zona de classificação para a Champions League.

Leipzig tenta recuperação no G4

O time da casa entra em campo pressionado para reencontrar o caminho das vitórias. Com 29 pontos, o RB Leipzig ocupa a parte superior da tabela, mas oscilou na reta final de 2025. Sob o comando do técnico Ole Werner, a equipe soma 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas em 17 jogos. Para se consolidar no G4 e afastar a aproximação de rivais como Bayer Leverkusen e Stuttgart, o Leipzig aposta no fator casa para tentar quebrar a hegemonia do rival.

A máquina bávara de Kompany

Do outro lado, o Bayern de Munique vive uma temporada histórica. Liderada pelo técnico Vincent Kompany, a equipe ostenta a liderança isolada com 47 pontos e segue invicta na competição. Com uma campanha avassaladora de 15 vitórias e apenas 2 empates, os bávaros estabeleceram um novo recorde de pontuação no primeiro turno. A consistência tática e o poder ofensivo, que já rendeu 63 gols, são as armas para manter a sequência positiva longe de Munique.

Onde assistir ao jogo

A partida terá ampla cobertura para o público brasileiro. O torcedor poderá acompanhar o duelo pela TV fechada no SporTV, ou através das plataformas digitais e streaming CazéTV (YouTube e Amazon Prime Video) e Canal Goat (YouTube). Além disso, o confronto conta com transmissão confirmada pelo canal de TV aberta Xsports.

Desfalques e Dúvidas

O departamento médico do Leipzig está movimentado. Além de Gulácsi (joelho), o atacante Johan Bakayoko (lesão muscular), Lukas Klostermann (gripe) e Viggo Gebel (ligamento cruzado) estão fora. O atacante Yan Diomande também é baixa, servindo sua seleção nacional.

Pelo lado do Bayern, as ausências se concentram no meio-campo e defesa. Joshua Kimmich e Jamal Musiala seguem em recuperação de lesões no tornozelo, assim como o zagueiro Josip Stanišić. O atacante Luis Díaz cumpre suspensão automática após cartão vermelho.