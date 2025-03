El Clássico: Quem tem o maior número de gols?

El Clásico, confronto histórico da La Liga entre FC Barcelona e Real Madrid, é um dos embates mais emblemáticos do futebol mundial. Ao longo dos anos, diversos jogadores deixaram sua marca nesse duelo, mas quando se trata de artilharia, Lionel Messi se destaca como o maior goleador da história do clássico.

Quem é o maior artilheiro do El Clásico?

Lionel Messi, durante sua passagem pelo FC Barcelona, acumulou um total de 26 gols em partidas contra o Real Madrid, consolidando-se como o principal artilheiro do El Clásico. Esses gols foram distribuídos da seguinte forma:

La Liga : 18 gols em 24 partidas

: 18 gols em 24 partidas Supercopa da Espanha : 6 gols em 6 partidas

: 6 gols em 6 partidas Liga dos Campeões da UEFA: 2 gols em 2 partidas

Além dos gols, Messi também forneceu 14 assistências nos confrontos contra o Real Madrid, evidenciando sua influência e impacto nessas partidas.

Quem são os vice-artilheiros do clássico?

Cristiano Ronaldo, atuando pelo Real Madrid, marcou 18 gols no El Clásico, igualando-se a Alfredo Di Stéfano, lenda do clube merengue. Ronaldo alcançou essa marca em 30 partidas, enquanto Di Stéfano o fez em 30 jogos durante as décadas de 1950 e 1960.

Quais outros jogadores se destacaram na artilharia do El Clásico?

Além dos já mencionados, outros jogadores também se destacaram na artilharia do clássico:

Karim Benzema : 16 gols

: 16 gols Raúl González : 15 gols

: 15 gols César Rodríguez: 14 gols

