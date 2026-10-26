O Paris Saint-Germain fez valer o mando de campo no Parque dos Príncipes e venceu o Lyon por 2 a 0 nesta segunda-feira, 26, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Francês 2026/27. Após um primeiro tempo sem gols, as alterações do técnico Luis Enrique na etapa final definiram o placar e garantiram a liderança isolada da competição aos donos da casa.
Desde o apito inicial, o PSG impôs seu ritmo através da posse de bola, que fechou em 69% contra 31% do Lyon. A equipe mandante, postada no 4-3-3, trocou 757 passes ao longo do duelo, contra apenas 348 dos visitantes.
Esse controle territorial se traduziu em volume ofensivo: foram 17 finalizações do PSG (dez no alvo) contra oito do Lyon (cinco no alvo). Apesar da superioridade nos números, a primeira etapa terminou zerada.
Reservas decidem na etapa final
O cenário mudou a partir das substituições no segundo tempo. Aos 12 minutos, Mika Godts entrou na vaga de João Neves. Aos 20, Senny Mayulu substituiu Ferrán Torres. Aos 27 minutos, a dupla funcionou: Mayulu marcou o primeiro gol do jogo, com assistência de Godts.
O Lyon tentou responder com alterações do técnico Paulo Fonseca, mas foi o banco do PSG que voltou a brilhar. Aos 36 minutos, Quentin Ndjantou entrou no lugar de Maghnes Akliouche, e apenas três minutos depois, deu a assistência para Godts balançar as redes e fechar o placar em 2 a 0.
Com o resultado, o PSG chega a 17 pontos, um a mais que o Rennes e três à frente do Lyon, que caiu para a quinta posição. Lille, em terceiro, e Monaco, em quarto, têm 15 pontos cada.
O Paris Saint-Germain volta a campo na sexta-feira, 30, para enfrentar o Le Havre, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O Lyon joga no sábado, 31, quando recebe o Angers pelo torneio nacional.