Werder Bremen recebe St. Pauli pela Bundesliga; onde assistir

Em momentos distintos na tabela, equipes se enfrentam no Weserstadion pela 6ª rodada do Campeonato Alemão em busca de recuperação

Publicado por: Minuto a Minuto em 03/10/2025 às 18:06 - Atualizado em 03/10/2025 às 18:44
Werder Bremen recebe St. Pauli pela Bundesliga; onde assistir
Em momentos opostos na tabela, Werder Bremen e St. Pauli se enfrentam neste sábado, 4, às 10h30 (de Brasília), no Weserstadion, em Bremen. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26, é crucial para os donos da casa, que buscam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes tentam se consolidar na parte de cima da classificação.

Como chegam as equipes

O Werder Bremen inicia a rodada em situação preocupante. Ocupando a 15ª posição com apenas 4 pontos (uma vitória, um empate e três derrotas), a equipe comandada por Horst Steffen está à beira da zona de descenso.

A pressão por um resultado positivo em casa é enorme, especialmente após duas derrotas consecutivas e sem marcar gols: 3 a 0 para o Freiburg e 4 a 0 para o Bayern de Munique.

Do outro lado, o St. Pauli vive um início de campeonato mais tranquilo. Na 9ª colocação com 7 pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), o time do técnico Alexander Blessin quer se firmar na metade superior da tabela. Apesar de também vir de duas derrotas, para Bayer Leverkusen (2 a 1) e VfB Stuttgart (2 a 0), uma vitória fora de casa pode impulsionar as ambições da equipe na competição.

Onde assistir a Werder Bremen x St. Pauli

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela plataforma de streaming OneFootball.

