Werder Bremen recebe St. Pauli pela Bundesliga; onde assistir

Em momentos distintos na tabela, equipes se enfrentam no Weserstadion pela 6ª rodada do Campeonato Alemão em busca de recuperação

Em momentos opostos na tabela, Werder Bremen e St. Pauli se enfrentam neste sábado, 4, às 10h30 (de Brasília), no Weserstadion, em Bremen. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26, é crucial para os donos da casa, que buscam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes tentam se consolidar na parte de cima da classificação.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Como chegam as equipes

O Werder Bremen inicia a rodada em situação preocupante. Ocupando a 15ª posição com apenas 4 pontos (uma vitória, um empate e três derrotas), a equipe comandada por Horst Steffen está à beira da zona de descenso.

A pressão por um resultado positivo em casa é enorme, especialmente após duas derrotas consecutivas e sem marcar gols: 3 a 0 para o Freiburg e 4 a 0 para o Bayern de Munique.

Do outro lado, o St. Pauli vive um início de campeonato mais tranquilo. Na 9ª colocação com 7 pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), o time do técnico Alexander Blessin quer se firmar na metade superior da tabela. Apesar de também vir de duas derrotas, para Bayer Leverkusen (2 a 1) e VfB Stuttgart (2 a 0), uma vitória fora de casa pode impulsionar as ambições da equipe na competição.

Onde assistir a Werder Bremen x St. Pauli

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela plataforma de streaming OneFootball.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.