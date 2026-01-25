Nesta segunda-feira (26), o Porto recebe o Gil Vicente no Estádio do Dragão, em confronto válido pelo encerramento da 19ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A bola rola às 17h15 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente o líder isolado da competição e a equipe de Barcelos, atual quarta colocada.

Dragão busca manter invencibilidade

A temporada do Porto na Liga Portugal beira a perfeição. Soberano na liderança com 52 pontos, o time azul e branco ostenta uma campanha de 17 vitórias e apenas um empate, sem ter sofrido nenhuma derrota até o momento. Dono do ataque mais positivo e da defesa menos vazada, os Dragões buscam usar o fator casa para ampliar a vantagem na ponta da tabela.

A equipe vem de um empate fora de casa contra o Viktoria Plzen pela Liga Europa, mas mantém o foco total no cenário doméstico. A expectativa é de uma postura ofensiva para manter a sequência de cinco vitórias consecutivas no campeonato nacional.

Gil Vicente tenta surpreender

Do outro lado, o Gil Vicente chega ao Porto como uma das grandes sensações da temporada. Ocupando a quarta posição com 31 pontos, o clube luta diretamente por uma vaga em competições europeias. A equipe de Barcelos é conhecida por sua solidez tática e consistência, tendo sofrido apenas três derrotas em toda a competição.

Motivado por uma vitória recente que encerrou uma sequência de empates, o Gil Vicente aposta em sua organização defensiva para travar o ímpeto do líder. O desempenho fora de casa tem sido um ponto forte, com apenas um revés longe de seus domínios, o que promete dificultar a vida dos anfitriões.

Onde assistir Porto x Gil Vicente

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão ao vivo para o Brasil será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, a partida será exibida pela Sport TV 1.