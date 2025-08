Por que Gyokeres e Modric escolheram camisa 14

Uma coincidência une dois dos principais reforços do futebol europeu na temporada 2025/26. Viktor Gyokeres, do Arsenal, e Luka Modric, do Milan, escolheram a camisa 14, números diferentes dos que utilizavam por Sporting (9) e Real Madrid (10) respectivamente.

A escolha do novo artilheiro dos Gunners mexe com o emocional dos torcedores londrinos. Foi com a camisa 14 que o francês Thierry Henry fez história no Arsenal, do qual é o maior artilheiro com 228 gols.

O atacante sueco disse ser fã de Henry e recebeu a aprovação do técnico Mikel Arteta, que chegou a atuar com o francês no Arsenal em seus tempos de meio-campista.

“Usei a palavra ‘convicção’ porque foi a primeira coisa que percebi quando falei com ele. É alguém determinado, já ligado ao clube, à história e, neste caso, a Thierry. Ele sentiu isso, então quando você sente, vá em frente”, disse Arteta.

📅 On this day in 1999… Thierry Henry joined The Arsenal ❤️ pic.twitter.com/dBC1Z0WztP — Arsenal (@Arsenal) August 3, 2025

Gyokeres marcou 97 gols em 102 partidas pelo Sporting. Desde a saída de Henry, a icônica camisa 14 passou por Theo Walcott, Pierre-Emerick Aubameyang e Eddie Nketiah.

Modric volta às origens

Luka Modric se consagrou com a camisa 10 da seleção da Croácia, pela qual conquistou um vice e um terceiro lugar nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, e do Real Madrid, do qual é o jogador com mais títulos conquistados (28).

🤍 Modrić: "Number 14? I like this number. I know number 10 is Rafa Leão's, great player, present and future of Milan. 14 was my number in Croatia nt at the beginning of my career and in Tottenham and it went well, hopefully here also." pic.twitter.com/WIPqJZJlix — Ele 💔 (@EleModric) July 16, 2025

Aos 39 anos, na chegada ao Milan, ele optou por voltar as origens. “No Milan, a 10 é vestida por um grandíssimo jogador que é [Rafael] Leão, que é o presente e o futuro do Milan. Escolhi a 14 porque é um número que gosto. Já vesti pela seleção no início da carreira e também no Tottenham. É um número que costuma me dar sorte.”

No passado, Modric disse que elegeu o número 14 no Tottenham e na seleção croata em homenagem ao craque holandês Johan Cruyff (1947-2016), que eternizou a numeração no Ajax a na Laranja Mecânica da Copa de 1974.

Desde seu surgimento no Dínamo de Zagreb, Modric convive com o apelido de “Cruyff dos Balcãs”, por sua semelhança física e também de estilo de jogo com a lenda holandesa.