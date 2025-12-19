Ao ser escalado como titular do Real Madrid na partida contra o Talavera CF, Endrick, de 19 anos, bateu mais uma meta que rendeu uma bolada ao Palmeiras: 75.000 euros (R$ 485.000 reais) para ser mais exato. Essa partida pode ter sido a última do atacante com a camisa merengue nesta temporada, já que Endrick deve ser emprestado ao Lyon, da França, em janeiro.

O acordo previsto na venda do atacante do Palmeiras ao clube espanhol prevê um bônus para cada jogo do camisa 16 como titular, desde que ele atue no mínimo 45 minutos. Até agora, o Palmeiras já faturou 955.000 euros (mais de R$ 6 milhões) dos 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões) previstos em metas no contrato.

Para cada gol, assistência ou pênalti sofrido, o Real Madrid paga 35.000 euros ao clube brasileiro. Com os sete gols de Endrick e um pênalti sofrido pelo clube madrilenho, o total chegou a 280.000 euros. Os nove jogos como titular do atleta renderam 675 mil euros.

A transferência de Endrick já atingiu mais de R$ 277 milhões, com 70% do valor para o Palmeiras e 30% para o jogador.

Veja a lista de metas completa: