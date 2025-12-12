Neste sábado (13), a bola rola para um confronto decisivo no meio da tabela do Campeonato Francês. O Paris FC recebe o Toulouse no Stade Jean Bouin, em Paris, em partida válida pela 16ª rodada da competição. O jogo, marcado para as 17h05 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas posições na temporada 2025/26.

Cenário das equipes na Ligue 1

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos. Atualmente na 14ª colocação com 16 pontos, o Paris FC flerta com a parte inferior da tabela. Recém-promovida à elite após 46 anos, a equipe comandada por Stéphane Gilli não vence há quatro jogos e precisa urgentemente de um resultado positivo em seu novo estádio para ganhar fôlego e se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Toulouse vive uma situação de equilíbrio absoluto. Ocupando a 9ª posição com 20 pontos, a equipe visitante apresenta uma campanha perfeitamente simétrica: 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Sob o comando de Carles Martínez Novell, o time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Strasbourg e busca transformar esse equilíbrio em uma arrancada para sonhar com vagas em competições europeias.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o Paris FC tem preocupações significativas com o departamento médico. O lateral Nhoa Sangui, o atacante Pierre-Yves Hamel e os meio-campistas Pierre Lees-Melou e Samir Chergui são desfalques prováveis. Além disso, os jogadores Maxime Lopez e Otávio entram em campo pendurados, somando quatro cartões amarelos cada.

Já o Toulouse não divulgou informações detalhadas sobre desfalques confirmados, mantendo certo mistério sobre a formação que irá a campo.

Onde assistir a Paris FC x Toulouse

O confronto ocorre neste sábado, 13 de dezembro, às 17h05 (horário de Brasília). Diferente do que ocorre em outras rodadas, a transmissão específica desta partida para o Brasil ainda não foi confirmada oficialmente pelos detentores dos direitos (como canais fechados ou plataformas de streaming habituais). Recomenda-se verificar a programação das operadoras locais próximo ao horário do jogo.