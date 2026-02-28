Neste domingo, 1, o Paris FC recebe o Nice em um duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece no Estádio Jean-Bouin, em Paris, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela, transformando o jogo em uma batalha direta por posições.

Estreia de técnico e luta contra o Z-4

O embate é tratado como um “jogo de seis pontos” na luta pela permanência na elite. A situação do Paris FC, atualmente na 15ª colocação com 23 pontos, exigiu mudanças drásticas: o clube demitiu seu antigo comandante e aposta todas as fichas na estreia do experiente técnico Antoine Kombouaré. A missão é clara: reverter a longa sequência sem vitórias e garantir a permanência na Ligue 1.

Do outro lado, o Nice ocupa o 14º lugar com 24 pontos e também vive um momento de instabilidade, sem vencer há quatro rodadas. Para os visitantes, o jogo representa a oportunidade de superar um rival direto fora de casa e ganhar um respiro fundamental na classificação, afastando-se da zona de perigo.

Paris FC busca quebrar jejum em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de voltar a vencer, especialmente diante de sua torcida. O Paris FC não conquista uma vitória como mandante há oito partidas. Nos últimos cinco jogos gerais, a equipe acumulou quatro empates e uma derrota, demonstrando dificuldade em fechar as partidas. Agora, mandando seus jogos no Estádio Jean-Bouin nesta temporada 2025/26, o clube espera que a mudança de ares e de comando técnico traga os três pontos necessários para ultrapassar o adversário.

Nice tenta se distanciar do perigo

A campanha do Nice é ligeiramente superior em número de triunfos, somando seis vitórias, seis empates e 11 derrotas. No entanto, a forma recente mostra oscilação, com apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos. O objetivo da equipe da Costa Azul é explorar a pressão sobre o adversário para conquistar um resultado positivo e abrir uma vantagem mais confortável na tabela.

Onde assistir e detalhes da transmissão

O torcedor poderá acompanhar todas as emoções deste confronto decisivo através da CazéTV (YouTube e plataformas de streaming).