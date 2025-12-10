Nesta quinta-feira, 11, o Panathinaikos recebe o Viktoria Plzen no estádio Apostolos Nikolaidis, em Atenas, pela sexta rodada da UEFA Europa League. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo que promete extremo equilíbrio, já que ambas as equipes somam a mesma pontuação na tabela e buscam consolidar suas posições rumo ao mata-mata.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Disputa direta na tabela

O confronto é um verdadeiro divisor de águas. O Panathinaikos ocupa a 14ª colocação com nove pontos, apresentando uma campanha de extremos: três vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate até o momento. Jogando em casa, o time grego aposta na pressão da torcida para somar mais três pontos.

Logo acima, em 13º lugar mas com a mesma pontuação, está o Viktoria Plzen. A equipe tcheca vive um momento diferente, ostentando invencibilidade na competição com duas vitórias e três empates. O duelo coloca à prova a agressividade grega contra a solidez defensiva dos visitantes.

Prováveis escalações

O técnico do Panathinaikos, Rafael Benítez, deve manter a base titular, apesar de dúvidas físicas no meio-campo. A aposta ofensiva recai sobre o brasileiro Tetê.

Provável escalação do Panathinaikos: Lafont; Kotsiras, Ingason, Palmer-Brown e Mladenovic; Siopis, Gnezda Cerin e Bakasetas; Tetê, Swiderski e Dessers.

Pelo lado do Viktoria Plzen, o técnico Martin Hysky lida com desfalques, incluindo a suspensão do lateral Doski, mas confia na experiência de Vydra para surpreender nos contra-ataques.

Provável escalação do Viktoria Plzen: Wiegele; Havel, Dweh, Jemelka e Memić; Červ e Valenta; Ladra, Vydra e Souaré; Durosinmi.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo confirmada através da TNT Sports e da plataforma de streaming Discovery+.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.