Onde assistir Albânia x Andorra: Confronto crucial pelas Eliminatórias da Copa

Na segunda-feira, 24 de março de 2025, a Albânia enfrentará Andorra em um confronto válido pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontecerá no Air Albania Stadium, localizado em Tirana, capital da Albânia. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN4 e pelo serviço de streaming Disney.

Ambas as equipes estão no Grupo K, que também inclui Inglaterra, Sérvia e Letônia. No primeiro jogo das Eliminatórias, a Albânia, sob o comando do técnico brasileiro Sylvinho, foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 0. Já Andorra perdeu para a Letônia por 1 a 0 em casa.

Qual é a importância deste confronto para Albânia e Andorra?

Este jogo é crucial para ambas as seleções, que buscam seus primeiros pontos na competição. A Albânia, jogando em casa, tentará se recuperar da derrota inicial e ganhar confiança para os próximos desafios. Andorra, por sua vez, busca surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo que possa melhorar sua posição no grupo.

Quais são as escalações prováveis?

As escalações prováveis para o confronto são as seguintes:

Albânia: Kastrati ; Balliu , Ajeti , Djimsiti e Aliji ; Broja , Asllani , Ramadani , Laci e Bajrami ; Uzuni . Técnico: Sylvinho.

; , , e ; , , , e ; . Técnico: Sylvinho. Andorra: Alvarez; Font, Llovera, Garcia, Olivera e Cervos; Cucu, Vales, Muller e Pujol; Rosas. Técnico: Koldo Álvarez.

Quais são os próximos desafios nas Eliminatórias?

Após este confronto, a Albânia e Andorra voltarão a campo na Data Fifa de junho. A Albânia enfrentará a Sérvia em casa e a Letônia fora. Já Andorra terá pela frente a Inglaterra em casa e a Sérvia fora de seus domínios. As datas e horários exatos desses jogos ainda não foram totalmente confirmados.

Como será a transmissão e cobertura?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo entre Albânia e Andorra pela ESPN4 na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney. A cobertura completa das Eliminatórias Europeias oferece aos fãs de futebol a oportunidade de seguir de perto o desempenho de suas seleções favoritas rumo à Copa do Mundo de 2026.

