Flick x De la Fuente: entenda a troca de farpas que tem Yamal como pivô

Técnicos de Barcelona e Espanha se estranham sobre aproveitamento do atacante, eleito o segundo melhor do mundo na Bola de Ouro

Publicado por: Redação em 03/10/2025 às 16:58 - Atualizado em 03/10/2025 às 17:03
Yamal tem dois gols e três assistências em cinco partidas pelo Barça na temporada - Josep Lago/AFP

Lamine Yamal está no centro de uma polêmica que ganhou novos contornos nesta semana. Principal astro do Barcelona e da seleção espanhola, o atacante de apenas 18 anos – eleito o segundo melhor do mundo no prêmio Bola de Ouro – acabou em uma encruzilhada por conta de um mal-estar público envolvendo os seus dois treinadores, Hansi Flick e Luis de La Fuente.

Após a convocá-lo para a próxima Data Fifa, em confrontos válidos pelas Eliminatórias, De la Fuente aproveitou para responder diretamente as falas mais recentes Flick , que questionou a presença do jogador em jogos pelo país mesmo com problemas físicos, dizendo que “futebol sempre é jogado com desconforto”.

“Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele (Yamal) sentiu desconforto depois do jogo. Só isso. Fiquei surpreso com o que Flick disse. Achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele”, afirmou o treinador espanhol.

De la Fuente conduziu a Espanha ao título da Euro em 2024 -Rodrigo Jimenez/EFE

De la Fuente conduziu a Espanha ao título da Euro em 2024 – Rodrigo Jimenez/EFE

A polêmica em torno do aproveitamento de Yamal começou há cerca de 20 dias. Na véspera do confronto com o Valencia, pela quarta rodada de La Liga, o técnico alemão do Barça disse que não contaria com o camisa 10 por conta de dores no púbis, e atribuiu o agravamento do desconforto ao fato do atelta ter jogado pela seleção com dores nas vitórias por 3 a 0 contra a Bulgária e 6 a 0 diante da Turquia.

“Ele sentiu desconforto na região pubiana. Não é nas costas, é na região pubiana. Eles (Yamal e De Jong)  fizeram exames e não estarão disponíveis contra o Valencia e são dúvida contra o Newcastle”, iniciou dizendo na ocasião.

“Vai ficar fora, é uma pena. Ele jogou pela seleção com dores. Teve problemas, jogando 79 e 73 minutos. Não treinou devido a problemas entre os jogos. Isso não é preocupação para os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas deveríamos nos preocupar com os jogadores. Os jovens também. Isso me preocupa”, completou.

Flick foi campeão espanhol com o Barcelona na última temporada – John MacDougall/AFP

Flick foi campeão espanhol com o Barcelona na última temporada – John MacDougall/AFP

Questionado se havia conversado com De la Fuente, Flick culpou a barreira linguística entre os dois: “não falei com o treinador, apenas por mensagem. Meu espanhol não é bom, e o inglês dele também não. A comunicação poderia ser melhor. Eu era treinador e sei como é difícil, mas a comunicação precisa ser boa”.

Yamal ficou ausente não somente da partida diante do Valencia, mas também contra Newcastle, pela Champions, além de Getafe e Oviedo pelo Campeonato Espanhol. Só retornou a campo no último domingo, 28, quanto atuou por 32 minutos na vitória por 2 a 1 diante da Real Sociedad. Também esteve presente contra o PSG, na quarta, 1º, novamente pelo torneio continental.

A Espanha encara Geórgia e Bulgária nos próximos dias 11 e 14, respectivamente. Antes disso, ele terá um último compromisso pelo clube catalão: a partida contra o Sevilla, no domingo, 5.

Baixe nosso app