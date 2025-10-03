Flick x De la Fuente: entenda a troca de farpas que tem Yamal como pivô

Técnicos de Barcelona e Espanha se estranham sobre aproveitamento do atacante, eleito o segundo melhor do mundo na Bola de Ouro

Yamal tem dois gols e três assistências em cinco partidas pelo Barça na temporada - Josep Lago/AFP

Lamine Yamal está no centro de uma polêmica que ganhou novos contornos nesta semana. Principal astro do Barcelona e da seleção espanhola, o atacante de apenas 18 anos – eleito o segundo melhor do mundo no prêmio Bola de Ouro – acabou em uma encruzilhada por conta de um mal-estar público envolvendo os seus dois treinadores, Hansi Flick e Luis de La Fuente.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Após a convocá-lo para a próxima Data Fifa, em confrontos válidos pelas Eliminatórias, De la Fuente aproveitou para responder diretamente as falas mais recentes Flick , que questionou a presença do jogador em jogos pelo país mesmo com problemas físicos, dizendo que “futebol sempre é jogado com desconforto”.

“Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele (Yamal) sentiu desconforto depois do jogo. Só isso. Fiquei surpreso com o que Flick disse. Achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele”, afirmou o treinador espanhol.

A polêmica em torno do aproveitamento de Yamal começou há cerca de 20 dias. Na véspera do confronto com o Valencia, pela quarta rodada de La Liga, o técnico alemão do Barça disse que não contaria com o camisa 10 por conta de dores no púbis, e atribuiu o agravamento do desconforto ao fato do atelta ter jogado pela seleção com dores nas vitórias por 3 a 0 contra a Bulgária e 6 a 0 diante da Turquia.

“Ele sentiu desconforto na região pubiana. Não é nas costas, é na região pubiana. Eles (Yamal e De Jong) fizeram exames e não estarão disponíveis contra o Valencia e são dúvida contra o Newcastle”, iniciou dizendo na ocasião.

“Vai ficar fora, é uma pena. Ele jogou pela seleção com dores. Teve problemas, jogando 79 e 73 minutos. Não treinou devido a problemas entre os jogos. Isso não é preocupação para os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas deveríamos nos preocupar com os jogadores. Os jovens também. Isso me preocupa”, completou.

Questionado se havia conversado com De la Fuente, Flick culpou a barreira linguística entre os dois: “não falei com o treinador, apenas por mensagem. Meu espanhol não é bom, e o inglês dele também não. A comunicação poderia ser melhor. Eu era treinador e sei como é difícil, mas a comunicação precisa ser boa”.

Yamal ficou ausente não somente da partida diante do Valencia, mas também contra Newcastle, pela Champions, além de Getafe e Oviedo pelo Campeonato Espanhol. Só retornou a campo no último domingo, 28, quanto atuou por 32 minutos na vitória por 2 a 1 diante da Real Sociedad. Também esteve presente contra o PSG, na quarta, 1º, novamente pelo torneio continental.

A Espanha encara Geórgia e Bulgária nos próximos dias 11 e 14, respectivamente. Antes disso, ele terá um último compromisso pelo clube catalão: a partida contra o Sevilla, no domingo, 5.