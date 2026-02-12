Neste sábado,14, o clima promete esquentar no sul da França. O Olympique de Marselha recebe o Strasbourg no icônico estádio Vélodrome, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos, mas compartilham a ambição de disputar competições continentais na próxima temporada.

Olympique busca estabilidade no G4

Ocupando a 4ª colocação na tabela com 39 pontos, o Olympique de Marselha entra em campo pressionado pela necessidade de consistência. A campanha de 12 vitórias, 3 empates e 6 derrotas mostra um time capaz de grandes atuações, mas que ainda oscila em momentos cruciais. Vindo de uma sequência recente irregular, o time da casa sabe que perder pontos diante de sua torcida pode colocar em risco sua posição privilegiada na zona de classificação para a UEFA Champions League. A força do Vélodrome será o trunfo para tentar garantir os três pontos e afastar a aproximação de rivais como Lyon e Lens.

Strasbourg tenta encurtar a distância

Do outro lado, o Strasbourg chega a Marselha ocupando a 7ª posição, com 30 pontos. A equipe faz uma campanha de extremos, somando o mesmo número de vitórias e derrotas (9), além de 3 empates. A distância de nove pontos para o próprio Olympique torna este confronto decisivo para as pretensões do clube: uma vitória pode reacender as esperanças de alcançar o pelotão de frente e brigar por vagas na Conference ou Europa League. O time visitante precisará superar a instabilidade recente para surpreender em um dos estádios mais difíceis da liga.

Onde assistir a Olympique de Marselha x Strasbourg

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão oficial e gratuita pela CazéTV (disponível no YouTube e Twitch). Internacionalmente, o jogo também pode ser visto através da plataforma de streaming Ligue 1+ e pelos canais beIN SPORTS.