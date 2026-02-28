Um dos maiores clássicos do futebol europeu agita a 24ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. Neste domingo, 1, o estádio Vélodrome será palco do confronto entre Olympique de Marselha e Lyon. A bola rola às 16h45 (de Brasília) em um duelo que vale muito mais do que três pontos: trata-se de uma batalha direta pela consolidação na zona de classificação para a Champions League.

O cenário do “Choc des Olympiques”

Conhecido como “Choc des Olympiques” (Choque dos Olímpicos), o clássico chega em um momento crucial da temporada. Com cerca de dois terços da Ligue 1 disputados, a corrida pelas vagas europeias se intensifica. O embate é tratado pela imprensa francesa como uma “final antecipada” pela terceira posição, posto que garante acesso à principal competição continental.

A expectativa é de casa cheia em Marselha, com a torcida local exercendo forte pressão. Enquanto os donos da casa precisam controlar a ansiedade para transformar o apoio em resultado, o Lyon deve apostar na solidez defensiva e na velocidade dos contra-ataques para surpreender o rival.

Olympique busca recuperação no Vélodrome

Jogando sob seus domínios, o Olympique de Marselha entra em campo pressionado. Atualmente na 4ª colocação com 40 pontos, a equipe vive uma fase de instabilidade, alternando entre empates e derrotas recentes que acenderam o sinal de alerta. Para o time da casa, a vitória é inegociável: um triunfo reduziria a desvantagem para o rival direto para apenas dois pontos, reabrindo completamente a disputa pelo pódio.

Lyon quer consolidar vaga no G3

Do outro lado, o Lyon chega ao clássico em situação mais confortável, ocupando a 3ª posição com 45 pontos. A equipe visitante ostenta uma campanha sólida, somando 14 vitórias até o momento. Apesar de um tropeço pontual, o retrospecto recente é positivo, permitindo ao clube criar uma “gordura” importante na tabela. O objetivo é claro: vencer fora de casa para abrir oito pontos de vantagem sobre o perseguidor direto e encaminhar a classificação para a Champions League.

Onde assistir ao clássico

O torcedor poderá acompanhar o clássico através da CazéTV, pelo YouTube, e na plataforma de streaming Prime Video.