A atmosfera de decisão toma conta do City Ground nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O Nottingham Forest recebe o Fenerbahçe em duelo crucial válido pela partida de volta dos playoffs da UEFA Europa League. A bola rola às 17h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes tradicionais em busca da classificação.

Valendo vaga nas oitavas de final

Este confronto define um dos últimos classificados para as oitavas de final do torneio continental. De acordo com o regulamento atual, os times que encerraram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª posição se enfrentam neste mata-mata preliminar. O Nottingham Forest, que terminou a fase anterior em 13º, e o Fenerbahçe, que ficou em 19º, travam uma batalha direta pela sobrevivência na competição. Para o time inglês, avançar significa consolidar uma campanha europeia de destaque, enquanto para a equipe turca, eliminar um adversário da Premier League seria uma grande injeção de moral.

Forest aposta na força do City Ground

O time inglês chega para este confronto respaldado por uma campanha sólida na fase de liga, onde somou 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). Jogando diante de sua torcida, o Nottingham Forest busca impor seu ritmo para garantir a vaga na próxima fase, tratando o duelo como prioridade para seguir vivo no sonho de um título internacional.

Fenerbahçe busca a classificação fora de casa

Do outro lado, o gigante turco, que somou 12 pontos na etapa anterior, encara o desafio como uma verdadeira final. O Fenerbahçe sabe que precisa de uma atuação perfeita na Inglaterra para superar o adversário. A pouca distância técnica demonstrada na fase de classificação sugere um jogo de alta intensidade e estratégia, onde qualquer erro pode custar a eliminação.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, há múltiplas opções de transmissão. No Brasil, o jogo será exibido via streaming gratuito pela CazéTV. Além disso, os assinantes da plataforma Disney+ e dos canais ESPN também poderão assistir ao confronto ao vivo.