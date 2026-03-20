No dia 14 de julho de 2024, Nico Williams marcou seu nome na história do futebol ao abrir o placar na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na final da Eurocopa. Em entrevista exclusiva à revista FourFourTwo, o atacante classificou o gol no Estádio Olímpico de Berlim como o momento mais significativo de sua carreira até o momento.
O impacto do gol contra a Inglaterra
Nico Williams descreveu a finalização como “incrível”, enfatizando o peso emocional de decidir um título continental. O gol ocorreu aos 47 minutos, logo no início do segundo tempo, após assistência de Lamine Yamal. Para o jogador, o lance simboliza a força da nova geração espanhola sob o comando do técnico Luis de la Fuente.
A campanha histórica da Espanha
A vitória em Berlim garantiu à Espanha o seu quarto título da Eurocopa, um recorde absoluto no torneio. A seleção espanhola alcançou o feito com um desempenho impecável, somando sete vitórias em sete jogos. Os momentos decisivos da final incluíram:
- Gol de Nico Williams aos 47 minutos para abrir o placar.
- Empate da Inglaterra com Cole Palmer aos 73 minutos.
- Gol do título marcado por Mikel Oyarzabal aos 86 minutos.