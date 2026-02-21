O Campeonato Francês chega à sua 23ª rodada neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, com o confronto entre Nice e Lorient no estádio Allianz Riviera, às 13h15 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos opostos na temporada 2025/26.

Nice pressionado contra o rebaixamento

Jogando em seus domínios, o time da casa entra em campo sob forte pressão. Ocupando atualmente a 14ª colocação com 23 pontos, o Nice faz uma campanha irregular, somando 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. A forma recente preocupa a torcida: nos últimos cinco jogos, a equipe acumulou tropeços e conseguiu apenas um triunfo. A proximidade com a zona de rebaixamento torna a vitória em casa fundamental para evitar que a luta contra a queda se torne o único foco no restante da competição.

Lorient em ascensão na tabela

Em contrapartida, o cenário para os visitantes é de otimismo. O Lorient chega para o confronto ocupando a 9ª posição, com 31 pontos. A equipe vive um excelente momento, tendo vencido quatro das suas últimas cinco partidas. Com uma campanha equilibrada de 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, o time busca aproveitar a instabilidade do adversário para continuar sua escalada e se consolidar na primeira metade da tabela, sonhando remotamente com vagas europeias.

Onde assistir a Nice x Lorient

A partida terá ampla cobertura de transmissão para o público brasileiro o jogo será exibido pela CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube.