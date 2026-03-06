Neste sábado (7), o clima será de tensão e decisão no estádio La Beaujoire. O Nantes recebe o Angers em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola a partir das 13h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com realidades distintas na tabela, mas com a mesma necessidade de somar pontos nesta reta final de temporada.

Nantes pressionado no Z-3

A partida é vista como um duelo de alta tensão, especialmente para os donos da casa. O Nantes entra em campo pressionado pela 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento direto com apenas 17 pontos conquistados. A campanha reflete a dificuldade da equipe na temporada: são apenas 4 vitórias, 5 empates e dolorosas 15 derrotas.

A forma recente dos Canários preocupa a torcida e a imprensa local. Nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, a equipe sofreu quatro derrotas e conquistou apenas uma vitória, evidenciando a urgência de uma reação imediata. Jogando em seus domínios, o time precisa transformar a pressão das arquibancadas em combustível para tentar escapar da degola e iniciar uma recuperação no campeonato.

Angers busca regularidade

Do outro lado, o Angers vive uma situação mais confortável, mas não pode se dar ao luxo de relaxar. O time ocupa a 12ª posição com 29 pontos, fruto de uma campanha de 8 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Embora distante da zona de perigo imediato, a equipe busca consolidar sua posição no meio da tabela para garantir um final de temporada sem sobressaltos.

O retrospecto recente do Angers mostra uma equipe oscilante, alternando entre vitórias e derrotas em seus últimos cinco compromissos (três derrotas e duas vitórias). Um fator que pode adicionar confiança aos visitantes é o histórico recente: o confronto direto anterior nesta temporada, em dezembro de 2025, terminou com uma goleada do Angers por 4 a 1.

Onde assistir a Nantes x Angers

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo decisivo da Ligue 1, a transmissão para o Brasil está garantida. A partida será exibida pela CazéTV, detentora dos direitos da competição no país até 2027. Além disso, é possível acompanhar o jogo através da plataforma de streaming oficial da liga, o Ligue 1+, e internacionalmente pela beIN Sports.