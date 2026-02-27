Neste sábado, 28, o estádio Louis II recebe um duelo decisivo para as pretensões de meio de tabela na França. O Monaco enfrenta o Angers em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), colocando frente a frente dois times separados por apenas cinco pontos na classificação.

Monaco mira a zona europeia

O time do Principado entra em campo embalado e em busca de consolidação na parte alta da tabela. Ocupando a 8ª colocação com 34 pontos, fruto de dez vitórias, quatro empates e nove derrotas, o Monaco vive um momento positivo na competição. A equipe vem de uma importante vitória de virada sobre o Lens, então vice-líder, e soma três triunfos nas últimas cinco rodadas da liga, demonstrando evolução tática e ofensiva.

Apesar da eliminação na Champions League contra o PSG, a consistência apresentada nos demais jogos sugere um time maduro. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é aproveitar o fator casa para reduzir a distância para o G-6 e manter vivo o sonho de uma vaga na Conference League ou na Liga Europa.

Angers tenta se afastar do perigo

Do outro lado, o Angers chega ao confronto em situação de alerta. Na 12ª posição com 29 pontos, a equipe faz uma campanha irregular, acumulando oito vitórias, cinco empates e dez derrotas. O retrospecto recente preocupa a comissão técnica, já que o time sofreu duas derrotas nos últimos cinco jogos, embora tenha conquistado vitórias pontuais contra adversários diretos.

A proximidade com a zona de rebaixamento exige uma recuperação imediata para evitar que o final da temporada se torne uma luta dramática contra a queda para a Ligue 2. A expectativa é que o Angers adote uma postura mais cautelosa no Louis II, tentando explorar os contra-ataques diante de um adversário que deve propor o jogo.

Onde assistir ao jogo

Para os fãs do futebol francês, o confronto será transmitido ao vivo pela CazéTV, disponível no YouTube, Prime Video e Samsung TV Plus.